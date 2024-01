Sylwia Grzeszczak w nowej piosence śpiewa o rozstaniu z Liberem? WYMOWNE słowa tekstu zwracają uwagę

Sylwia Grzeszczak z nowym utworem. Nagrała piosenkę o rozstaniu?

Wsłuchując się w tekst nowej piosenki Grzeszczak, nietrudno wywnioskować, że wokalistka śpiewa w nim o pewnym zamkniętym życiowym rozdziale. Zdecydowanie najbardziej słychać to w refrenie, w którym artystka zdaje się rozliczać z zakończoną relacją.

Czy to stracony czas? Tego nie powiem o Tobie nigdy. Spotkam cię w tylu snach, choć poranki przywitam z kimś innym - śpiewa Grzeszczak w refrenie.

Taki life, spalamy się jak sztuczne ognie. Był taki plan, do końca trwać w okowach mrozu. Nie mów nic, ogarnę się, nim przyjdzie wiosna. Gdzieś pękła nić, biegniemy już po nowych drogach - słyszymy w drugiej zwrotce utworu.

Nowy singiel Grzeszczak. Fani nie kryją zachwytu

Warto w tym miejscu ponownie zaznaczyć, że istotny wkład w powstanie nowego utworu Sylwii Grzeszczak miał właśnie jej były partner. Wokalistka zapowiedziała singiel na początku grudnia na swoim instagramowym profilu. Wówczas zorganizowała również Q&A, w którym padło pytanie o to, kto jest autorem tekstu "Motyli". Grzeszczak w odpowiedzi oznaczyła profil Libera. Napisane przez rapera słowa wyraźnie trafiły do serc słuchaczy Grzeszczak, którzy w komentarzach pod utworem nie szczędzili ciepłych słów

To ballada, która dla mnie samej jest mocno emocjonalna. Jestem na nią bardzo wrażliwa. To dla mnie uczuciowy rollercoaster. Z jednej strony to piosenka, która ma w sobie dużo takich obrazów metaforycznych. Motyle, które symbolizują odrodzenie i nadzieję, ale też igły, które powodują ból i smutek (…) - powiedziała w rozmowie z Radiem Zet.