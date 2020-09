Sylwia Juszczak i Mikołaj Krawczyk na wspólnych zdjęciach sprzed 20 lat: "Straciliśmy tyle czasu BEZ SIEBIE" (ZDJĘCIA)

Życie uczuciowe Mikołaja Krawczyka od dawna jest uważnie śledzone przez media. Celebryta w przeszłości związany był z Anetą Zając, którą to porzucił niedługo po narodzinach dwójki ich wspólnych pociech, by wpaść w ramiona Agnieszki Włodarczyk i stać się połówką słynnego ciała astralnego.

Z moim ukochanym mężem znamy się 20 lat!!!! Dziś wrzucam nasze historyczne zdjęcia To kilka zaledwie (bo mamy ich masę) kadrów z serialu „Sprawa na dziś". Czasem żałujemy, że straciliśmy tyle czasu bez siebie, ale to wszytko po drodze do naszego szczęścia było po coś. Według nas po to, żeby dziś docenić się w pełni i cieszyć się każdym dniem razem i życiem w miłości i szacunku - napisała na Instagramie Juszczak.