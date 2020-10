Sylwia Madeńska komentuje "żałosne" wywody Mikołaja: "Prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym JAK KOŃCZY"

Niedługo po obfitującym w sensacyjne szczegóły "lajwie" Jędruszczaka Madeńska postanowiła zamieścić w sieci nagranie, w którym krótko odniosła się do jego słów. Co prawda celebrytka nie przyznała się do zarzucanego przez byłego korzystania "z fejkowego konta", stwierdziła jednak, że doszły ją słuchy o publicznych wybrykach tenisisty.

Zapewne oczekujecie ode mnie jakiegoś komentarza w stosunku do tego przeambitnego lajwa Mikołaja. Niestety zawiodę was, nie będzie tego komentarza, ponieważ uważam, że jeżeli osoba ma jakąkolwiek klasę i jest szczerze zakochana, to nie robi lajwa na temat związku i nie opowiada tam niestworzonych historii. W internecie nic nie ginie, do mnie też spływa wiele informacji na temat tego, co Mikołaj wyprawial podczas naszej relacji, ale nie podzielę się tym z wami - stwierdziła.