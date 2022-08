Sylwia Madeńska o tanecznych umiejętnościach Rutkowskiego: "Widać, że nie miał nigdy do czynienia z tańcem" (WIDEO)

"Taniec z gwiazdami" od lat cieszy się niesłabnąca popularnością wśród widzów. Dla wielu celebrytów udział w tanecznym show to szczyt marzeń i zwieńczenie celebryckiej podróży. Dla niektórych to dopiero trampolina do większych projektów medialnych. Sylwia Madeńska na sali tanecznej wylądowała po udziale w randkowym show. W obu przypadkach towarzyszył jej Mikołaj Jędruszczak.