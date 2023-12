Sylwia Nowak ogłosiła drugie dziecko

Już jako nastolatka uwielbiałam malować siebie i przyjaciółki. Makijaż to wizualny aspekt, który dodaje pewności siebie każdej z nas. Mi również – dziś jako młodej mamie na co dzień, pomaga ukryć niedoskonałości po nieprzespanej nocy. Natomiast na wielkie wyjścia czy plany teledysków pomaga kreować moją bardziej przebojową "twarz". Dlatego stworzenie własnej linii kosmetyków było moim marzeniem od dawna. Teraz to marzenie się spełnia i bardzo chciałabym, by każda z nas używając tych kosmetyków miała okazję poczuć się wyjątkowo. Zgadniecie jakie produkty przygotowaliśmy w kolekcji? – chwali się Nowak