Sylwia Peretti ODGRYZA SIĘ Lalunie Unique: "O tej pani rozmawiać nie będę!" (WIDEO)

Nie jest wielką tajemnicą, że nie wszystkie panie z obsady Królowych Życia pałały do siebie nadmierną sympatią. Poza rozpadem przyjaźni Dagmary Kaźmierskiej z Edzią najgłośniej bodajże było o konflikcie między Sylwią Peretti i Laluną Unique . Sylwia twierdziła jeszcze parę lat temu, że Laluna "obrabia jej za jej plecami d*pę" . Jak widać, czas nie uleczył w tym przypadku ran. Peretti po dziś dzień żywi do Laluny urazę.

Sylwia Peretti ostro o Lalunie Unique

Nie chcę rozmawiać o tej pani. W jednym z wywiadów poczułam się urażona po tym, co powiedziała. To jest moje wydarzenie, a nie jej. To nie jest moja sprawa. Jeżeli ona się czuje dobrze w takim ciele, to ona ma się czuć dobrze w takim ciele, a nie ja.