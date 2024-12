Sylwia Peretti pokazała wzruszające świąteczne nagranie. "Życzę wam, abyście nigdy nie zaznali KOSZMARU, z jakim zmagam się ja"

W lipcu minął rok od tragicznej śmierci Patryka Peretti. 24-latek i trzech innych młodych mężczyzn straciło życie w wyniku wypadku samochodowego, do którego doszło w centrum Krakowa. Auto prowadził syn Sylwii Peretti , który miał wówczas we krwi 2,3 promila alkoholu i jechał z prędkością przekraczającą 162 km/h.

Śmierć syna odcisnęła na Sylwii Peretti olbrzymie piętno. Celebrytka nie ukrywa, że nie pogodziła się z przedwczesnym odejściem jedynego dziecka. Gwiazda "Królowych życia" jak dotąd nie wróciła do życia medialnego. Raz na jakiś czas publikuje jedynie czarno-białe zdjęcia na Instagramie, a w podpisach do nich nawiązuje do utraty pierworodnego.