Sylwia Peretti zapowiada zabieg wymiany implantów: "Niestety jeden mi się zepsuł..."

Sylwia Peretti przejdzie operację. Co się stało?

Ja właśnie byłam oddać krew do badania. 21 czeka mnie zabieg wymiany implantów. Niestety jeden mi się zepsuł, tak jak czułam, przebadałam i miałam rację. Trzymajcie kciuki, żebym jakoś to przetrwała, ponieważ nie miałam tego w planach - powiedziała.

Sylwia Peretti o zabiegu wymiany implantów. "Może to was zmotywuje, żeby się badać"

Ogłoszenie Peretti o planowanym zabiegu wywołało spore poruszenie wśród jej obserwatorów - o czym zresztą sama zainteresowana poinformowała w kolejnym instagramowym nagraniu. W związku z reakcją internautów celebrytka postanowiła wyjaśnić, dlaczego w jej przypadku konieczna jest wymiana implantów. Jak przyznała, miała przeczucie, że coś może być nie tak, dlatego też zdecydowała się wykonać badanie USG. Procedura potwierdziła, iż obawy celebrytki okazały się słuszne i jeden z jej implantów zmienił lokalizację. Dzieląc się swoimi doświadczeniami, Peretti zaapelowała także do obserwatorek, by dbały o zdrowie i nie zapominały o regularnych badaniach piersi.

Kochane zrobiło się niemałe poruszenie w kwestii wymiany implantów u mnie. Jesteście bardzo zaciekawione, co się stało. Miałam o tym nie mówić, ale troszkę się denerwuję tym samym zabiegiem. Nie miałam tego w planach, ale może to was zmotywuje, żeby się badać i żeby kontrolować piersi, nawet te zrobione lub szczególnie te zrobione. To nie jest tak, że sobie je zrobicie i macie spokój na zawsze. U mnie pojawił się problem z mięśniem, dlatego implant zmienił swoją lokalizację. Zrobiłam USG, ponieważ coś mi mówiło, że coś jest nie tak z jednym. Moje drogie, zapraszam na USG, na cytologię, badajcie się, bo zdrowie jest najważniejsze! - zachęcała na InstaStories.