Sylwia Przybysz chwali się KOLEJNYM wózkiem wartym FORTUNĘ (FOTO)

Od momentu szczęśliwego rozwiązania Sylwia i Jan bardzo ochoczo publikują w sieci zdjęcia małej Neli. Również te, na których bawi się w towarzystwie starszej siostry Poli. Niedawno Sylwia pochwaliła się także fotografią, na której pozuje z narzeczonym i dwoma wózkami. Jeden należy do małej Neli, drugi zaś to spacerówka Poli.

Obie "fury" nie były najtańsze. Młodzi rodzice od początku postawili na uwielbianą przez polskich celebrytów markę Cybex. Tym samym na ostatnim zdjęciu możemy dostrzec, że Nela "wozi się" po mieście modelem Cybex Priam by Jeremy Scott, którego koszt to wydatek rzędu... 10 tysięcy złotych. "Bryka" Poli to natomiast nowy nabytek w pokaźnej kolekcji młodych rodziców. Czerwona spacerówka ozdobiona ogromną kokardą to model z kolekcji Cybex Petticoat by Jeremy Scott, który kosztuje blisko 8 tysięcy złotych.