Sylwia Przybysz chwali się OGROMNYM CIĄŻOWYM brzuchem tuż przed trzecim porodem (FOTO)

Kiki 39 min. temu

Nie znam ludzi ale widzę że w tych czasach ludzie mają obsesję na punkcie płci. Robi aż zrobi chłopaka i dziewczynkę. Całe szczęście że są tylko dwie płcie bo by niektórzy mieli 20 dzieci. Nie wyobrażam sobie, mając dwóch synów, żebym jeszcze urodziła z dwóch albo cholerę wiele ile żeby mieć córkę. Czy odwrotnie, mając dwie córki cisnąć kolejne ciąże żeby trafić chłopca. No chore to jest dla mnie. Dziecko to dziecko, nasza więź z nim nie zależy od jego płci. No chyba że miłość niektórych rodziców jest jakaś warunkowa i podkręcona własnymi wyobrażeniami, typu córeczka w tiulach, mała baletnica albo sprytny synek mały piłkarz 🤔