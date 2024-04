Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski pochwalili się wizualizacjami ogrodu z kinem pod pergolą. Internauci: "Wygląda jak z BAJKI" (ZDJĘCIA)

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski popularność w sieci zdobywali jeszcze zanim nastolatkowie pokochali Ekipę Friza z Karolem Wiśniewskim i Wersow na czele. Dziś para jest już po ślubie i wychowuje razem trójkę dzieci. Mimo intensywnego życia rodzinnego, nadal są aktywni w internecie, co zresztą spieniężają.

Tak będzie wyglądał ogród Sylwii Przybysz i Janka Dąbrowskiego

Jak dalej napisał, wstępnie razem z Sylwią rozważali instalację sauny, jednak koniec końców stwierdzili, że byłby to zbędny luksus, ponieważ żadne z nich nie jest fanem saunowania. Centrum ich ogrodowego życia ma być wspomniana pergola.

Fani zachwyceni pomysłami influencerów

Dąbrowski ma już konkretny pomysł na to, jak zagospodarować posesję.

Ostatecznie postawiliśmy na pergolę, która będzie mogła pełnić wiele funkcji - za dnia miejsce do wypicia kawy, popracowania, czy też poćwiczenia, a wieczorami - kino i ogólne życie towarzyskie - wyjawił.

Na koniec zagaił do fanów, co myślą o wizualizacjach, na co ci tłumnie ruszyli z odpowiedziami w komentarzach. Internauci są zgodni, że młodzi rodzice dobrze inwestują w dom.