Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski uprzedzili Małgorzatę Rozenek! Już ubrali DWIE CHOINKI. "Od razu lepsze samopoczucie"

Monia 46 min. temu zgłoś do moderacji 44 4 Odpowiedz

Z życiowego doświadczenia wiem,że to co przedwczesne traci na atrakcyjności we właściwym czasie. Magia polega właśnie na czekaniu i na tym,że coś się dzieje w określonym czasie. Lubię magię więc czekam. Co robią inni....a co mnie to obchodzi. Miże sobie postawią trzecią i czwartą choinkę.