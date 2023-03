Sylwia Przybysz opowiada o porodzie w państwowym szpitalu: "Ogromny DYSKOMFORT PSYCHICZNY"

Sylwia Przybysz zdecydowała się na poród w prywatnej klinice

Wtedy usłyszałam gdzieś opinie, że w przypadku komplikacji przewożą dziecko do innego szpitala. Nie mogę sobie wybaczyć tego, że nie sprawdziłam tej opinii u źródła, żeby przekonać się, że to nieprawda. Zaczęłam szukać szpitala państwowego i wtedy w szkole rodzenia poznałam moją położną, która ostatecznie odbierała moje dwa porody. Szpital wybrałam wtedy ten, w którym ona pracowała. Więc szczerze, gdyby nie mity, które gdzieś tam krążyły, z pewnością poprzednie porody odbyłby się w tym szpitalu [przyp. red. prywatnym] - tłumaczyła.

Sylwia Przybysz opowiada o porodzie na NFZ

Mimo że wizytę w szpitalu oceniła na plus, to zwierzyła się, że samej rejestracji nie wspomina zbyt dobrze. Stwierdziła, że teraz docenia komfort, który związany jest z porodem w prywatnej placówce, bo gdy przyjdzie już do porodu, to "nikt nie będzie miał do niej pretensji, że w ogóle przyjechała". Dalej Przybysz wspomniała, że może liczyć na jednoosobową salę po porodzie i obecność męża. Wyznała też, że przy poprzednich porodach nie miała z kim zostawić dziecka, żeby pójść do toalety...