Sylwia Przybysz pochwaliła się nowym zdjęcie na Instagramie. Internauci zgodnie: "SHAKIRA". Też to widzicie? (FOTO)

Pewnie zauważyliście że nie uśmiecham się na zdjęciach bo nie potrafię uśmiechnąć się na słowo " uśmiech " zawsze wygląda to nienaturalnie w moim przypadku . A tutaj prawdziwy, naturalny uśmiech uchwycony przez męża więc wrzucam - czytamy we wpisie.

Fani porównują Sylwię Przybysz do Shakiry. Postanowiła to sprawdzić

O kurczę, na pierwszy rzut oka myślałam, że to Shakira; Wyglądasz jak Shakira; Jesteś podobna do Shakiry!; Jak Shakira! Piękna!; Na tym zdjęciu to trochę jak Shakira wyglądasz; Myślałam, że to Shakira. Ślicznie wyglądasz! - pisali fani.