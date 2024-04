Sylwia Przybysz pochwaliła się pokojem dla córek. Wizualizacja PORÓŻNIŁA internautów: "Pięknie się zapowiada" vs. "Masakrycznie" (FOTO)

Budowa domu to zazwyczaj niemałe wyzwanie i wielka inwestycja. Swego czasu plany stworzenia swojego wymarzonego gniazdka dość odważnie snuli Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski. Ostatecznie młodzi youtuberzy odpuścili plany budowy 400-metrowej (!) willi, jednak nie rezygnowali przy tym z marzeń o domu wolnostojącym dla ich pięcioosobowej rodziny.

Sylwia Przybysz pochwaliła się wizualizacją pokoju dla córek

Pola i Nela akceptowały wizualizacje i zjeżdżalnia to zdecydowanie najbardziej wyczekiwany element ich pokoju! To strzał w 10! Postawiłam na biel i beże, ale z pewnością nie będzie tutaj smutno. Poczekajcie aż wjadą zabawki dziewczynek. Będzie bardzo kolorowo, a biel i beże to idealna baza - napisała rozentuzjazmowana 25-latka.