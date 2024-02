Sylwia Przybysz w bikini zachwyca formą po TRZECH ciążach: "Kosmos" (FOTO)

Zazdroszczę 14 min. temu zgłoś do moderacji 0 3 Odpowiedz

Z perspektywy czasu jako 31-latka jej zazdroszczę. Generalnie zazdroszczę ludziom, którzy będąc w moim wieku mają już odchowane kilkulatki, ze względu na to, że te ich dzieci będą już duże, a potem samodzielne i pełnoletnie gdy oni będą koło 40tki lub niewiele po. Wiadomo, że posiadanie dzieci przed 30tką to nie taka prosta sprawa, traci się beztroskie lata na pieluchy, trzeba to godzić ze studiami, pierwszymi krokami w pracy. No i trzeba mieć pewnego partnera, z którym te dzieci się będzie mieć, a to też nie takie częste teraz. Ja poznałam męża gdy mieliśmy po 26 lat. Niedawno wzięliśmy ślub, w tym roku zaczynamy budowę domu, a nie chcemy dzieci w obecnych warunkach bo mieszkamy w kawalerce. Także jak dobrze pójdzie to pierwsze będziemy mieć mając po 33, a chcielibyśmy dwójkę. Nie chciałabym mieć w domu na raz dwójki poniżej 3/4 lat, ale chyba bardziej nie chcę mieć niepełnoletnich dzieci po 50tce. Jednak ten okres do czasu przedszkola/szkoły jest krótki w porównaniu do reszty życia.