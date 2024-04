Sylwia Szostak wraca do rzeczywistości po wieściach o ROZWODZIE, prezentując fotki z siłowni. Fanka: "Stres Cię zjadł". Zareagowała (FOTO)

Fanka zaczepiła Sylwię Szostak, a ona odpowiedziała. "Stres Cię zjadł"

Jedna z pań zaczepiła Sylwię, pisząc: Stres Cię zjadł . Ona odpowiedziała krótko, że to nie ostatnie wydarzenia z życia prywatnego, lecz " program " wpłynął na to, że schudła.

"Jeśli ktoś myśli, że jest mi wstyd za moje wybory, to was zawiodę - nie jest"

Cała ta sytuacja pokazała mi, jak wiele osób, nawet z dalszych znajomych, z którymi raczej mam słaby kontakt, nagle zaczęło interesować się moim życiem prywatnym i moimi wyborami. Plotkując o tym, a kochani, te wszystkie plotki do mnie dochodzą. Co gorsza, wiem, ile sami zainteresowani tematem nieraz mają za uszami (będąc nawet posiadaczami rodzin z dziećmi), ale potrafiłam latami milczeń jak kamień, uznając, że to nie moje sprawy. Zróbcie sobie własny rachunek sumienia i skupcie się na swoim życiu – zaapelowała.

I na koniec. Jeśli ktoś myśli, że jest mi wstyd za moje wybory, to was zawiodę - nie jest. Jestem człowiekiem jak każdy z was i zawsze żyłam po swojemu. Nie mam parcia na akceptację, ale zapewniam was, że pod pozorami delikatnej, wrażliwej kobiety, kryje się doj***na zbroja. Gdyby trafiło na nowicjuszkę, mogłoby dojść do prawdziwej tragedii. Przez zachowania ludzi, będące wyrazem skrajnej nienawiści w internecie i każdego, kto dostrzegł w tym dla siebie zasięgi. Kto wie, może uchroniłam kogoś przed tragedią, skupiając na sobie całą uwagę – podsumowała Sylwia.