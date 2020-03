Sylwia z "Love Island" ostro o życiowym i tanecznym partnerze: "Mikołaj ma jeszcze wiele braków w ciele. Nie jest ono miękkie" (WIDEO)

gosc 1 godz. temu zgłoś do moderacji 27 3 Odpowiedz

ostatnio udzielili mega szczerego wywiadu(chyba zawet zbytnio) dla plotka i mowili, ze nie moga na siebie patrzec przez te treningi, ona sie musiala wyprowadzic na 2 dni i nie wiedza czy beda razem po programie. Z tego co sie wydaje on ma problem z wejsciem w role ucznia a ona jest surowa przez to, ze sa razem, ciekawe ile jeszcze pociagna ze soba.