Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrela chodzi do elitarnej szkoły. Wiadomo, ile aktor płaci za czesne. Ogromna kwota

Alicja Bachleda-Curuś od lat wiedzie szczęśliwe życie w Stanach Zjednoczonych. Mimo że nie udało się jej zdobyć tam sławy, to od 2008 roku do 2011 r. tworzyła związek z aktorem Colinem Farrellem . Para doczekała się nawet syna. Niestety ich relacja nie przetrwała próby czasu. Niemniej artystka postanowiła pozostać w USA, gdzie wychowuje swoje dziecko.

Syn aktorskiej pary, Henry Tadeusz, nie rozpoczął jeszcze kariery filmowej i stara się prowadzić zwykłe życie. Jak się okazuje, chłopak może jednak liczyć na wsparcie rodziców, którzy posłali go do jednej z najlepszych szkół w Los Angeles.

Zobacz także: Alicja Bachleda-Curuś: "Wiem, czego szukam, co doceniam u mężczyzn"

Syn Alicji Bachledy-Curuś uczęszcza do "snobistycznej" szkoły

Portal ShowNews.pl donosi, że Henry Tadeusz uczęszcza do Campbell Hall School. Placówka znajduje się w prestiżowej dzielnicy Miasta Aniołów. Warto nadmienić, że jest to szkoła, która cieszy się sporą popularnością wśród gwiazd kina. Przypomnijmy, że wśród jej absolwentów znalazły się takie nazwiska jak Elizabeth Olsen , Dakota Fanning czy Troian Avery Bellisario .

Jak można się domyślić, za naukę w takiej szkole trzeba słono zapłacić. Czesne za rok wynosi prawie 43 tysiące dolarów, co po przeliczeniu daje 170 tysięcy złotych .

Farrell płaci za szkołę syna, bo jest dla niego bardzo ważne, by miał dobrą edukację. Jest to droga i snobistyczna szkoła, to podstawówka z liceum - powiedział dziennikarzom ShowNews.pl tajemniczy informator.