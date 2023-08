Syn Arnolda Schwarzeneggera odtwarza kultowe zdjęcie ojca sprzed 47 lat. Uderzające podobieństwo? (FOTO)

Arnold Schwarzenegger przez długi czas cieszył się wizerunkiem przykładnego męża i ojca. Z żoną Marią Shriver doczekał się czwórki dzieci. Ich wzorowe relacje zburzyło przyznanie się aktora do romansu z gosposią Milfred Baeną , który zaowocował przyjściem na świat ich syna. Informacja wywróciła do góry nogami życie 14-letniego wówczas chłopca.

Ujawnienie skrywanej latami tajemnicy odcisnęło piętno na małżeństwie Schwarzeneggera. Kilka dni po głośnym wyznaniu para poinformowała publicznie o separacji po 25 latach wspólnego życia . W komunikacie przesłanym do mediów partnerzy zaznaczyli, że będą pracować nad przyszłością związku. Nie udało im się jednak dojść do porozumienia, w efekcie czego dopiero 2 lata temu rozwiedli się po długiej i trudnej batalii sądowej . Kością niezgody między nimi były, rzecz jasna, pieniądze.

Jak wyglądają relacje Arnolda Schwarzeneggera z synem?

Joseph Baena przyszedł na świat w 1997 r., zaledwie pięć dni po narodzinach najmłodszego syna Arnolda i Marii, Christophera. Legenda kina i pomoc domowa nawiązali romans rok wcześniej. Obydwu stronom zależało na utrzymaniu tej relacji w całkowitym sekrecie. Prawdopodobnie udałoby im się to, gdyby nie plotki, jakie zaczęły pojawiać się w amerykańskich tabloidach. Nie chcąc dopuścić do upublicznienia wiadomości w takiej formie, Schwarzenegger przyznał się do zdrady tuż po wygaśnięciu jego kadencji jako gubernatora Kalifornii.