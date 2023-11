Syn Brada Pitta nazwał go "światowej sławy du*pkiem i PODŁĄ osobą". Wiadomo, jak na oskarżenia Paxa miał zareagować aktor

Beata 20 min. temu zgłoś do moderacji 36 14 Odpowiedz

Nie jestem fanką Pitta, mam duży szacunek dla Jolie za to co robi w ramach ONZ, ale jestem w stanie uwierzyć, że ona nieźle manipuluje dzieciakami. Niestety, wciąż panuje przekonanie, że matka to zawsze matka i tylko ona jest prawdziwym rodzicem, a ojciec to zawsze ten zły i gorszy. Pracuję jako pracownik socjalny, często biorę udział w rozprawach sądowych, które dotyczą dzieci i widzę jak matki manipulują dziećmi, by dowalić byłemu. Dobra, jeszcze jak chłop pił i bił to człowiek stara się to zrozumieć, ale kobiety są zwyczajnie zawistne i lubią niszczyć byłych partnerów dla własnej przyjemności, a wykorzystanie do tego dzieci to najłatwiejszy sposób.