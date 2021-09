Syn Grimes i Elona Muska nie używa słowa "mama". "Być może wyczuwa moją niechęć dla tego określenia"

magi 18 min. temu zgłoś do moderacji 28 20 Odpowiedz

to tyle w temacie że kobieta po 30 poważnieje i jest gotowa na dziecko. Przepraszam ale ja mialam 22 lata jak urodziłam syna miałam pracę i studia do ogarnięcia i jeszcze dziecko na dziwactwa i głupoty po prostu nie było czasu ani ochoty. ze zgrozą patrzę na dzisiejsze pokolenie. Syn niedługo będzie pełnoletni i martwię się co to za kobietę sobie wybierze i czy będzie miał w czym wybierać jak same głupie i infantylne ufarbowane z tęczowymi torebkami. i pewnie z wiekiem nie zmądrzeją, bo te pokolenie nie mądrzeje nawet z wiekiem.