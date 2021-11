Syn Kamila Durczoka NIE MOŻE zrzec się spadku po ojcu!

Gosc 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Nie masz racji Pudel. Syn może zrzec się spadku w formie aktu notarialnego i ma na to 6m od śmierci ojca. Jeśli syn jets nieletni to matka musi złożyć wniosek do sądu rodzinnego o pozwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. Wtedy jeśli sąd zezwoli na odrzucenie spadku rodzic/opiekun ma 6m na odrzucenie spadku w formie notarialnej. Tak to wygląda. Trzeba pilnować terminów i tyle.