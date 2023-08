Syn Katarzyny Sokołowskiej stawia PIERWSZE KROKI. Fani zachwyceni prywatnym kadrem: "Brawo, BRZDĄCU"(ZDJĘCIA)

Późne macierzyństwo otworzyło całkowicie nowy etap w życiu Kasi, która regularnie publikuje fotografie małego Iwa Lwa przeważnie z okazji kolejnego miesiąca życia. Chłopczyk rośnie jak na drożdżach, co możemy obserwować w mediach społecznościowych.

Syn Katarzyny Sokołowskiej skończył roczek

Katarzyna Sokołowska pęka z dumy na widok nauki chodzenia swojego dziecka

Rośnie bobasek, cudnie; Brawo, brzdącu; To nie kroki, to bieg; Cudownie. Miłości dla was; Wielki, mały człowiek - gratulowali i komplementowali internauci.