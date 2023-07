Syn Magdy Gessler szuka pracownika: "Może być Z NAŁOGAMI". Podał stawkę!

Mieliśmy wiele lat rozłąki, takiej emocjonalnej i fizycznej. To był okres od kiedy byłem nastolatkiem do niedawna. Ale myślę, że każdy człowiek powinien sobie dać szansę i życzę tego wielu rodzinom, które przechodzą przez takie problemy. Magda prowadziła lokal w latach 90., co wymagało walenia łokciami i "jaj". To było bardzo pochłaniające. Nie miała czasu na wychowywanie dzieciaków - wyznał w rozmowie Jastrząb Post.