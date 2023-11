Syn Małgorzaty Kidawy-Błońskiej ma 37 lat. "U nas to mama zawsze wymagała, a tata był ten dobry". Zobaczcie, jak wygląda

Czym zajmuje się syn Małgorzaty Kidawy-Błońskiej?

Z roku na rok jego portfolio jest coraz bardziej imponujące. Do tej pory współpracował przy takich tytułach jak: "Różyczka 2", "Chyłka" i "Behawiorysta". Co ciekawe, Janek nie ma daleko do pracy. Montażownia znajduje się w piwnicy, w domu rodziców.

Wyposażyliśmy ją własnymi siłami. Jest nowoczesna, wielka, wygodna, więc ją kochamy. Drugiej takiej nigdzie w Warszawie nie widzieliśmy, najbliższa znajduje się w Los Angeles, ale to kawał drogi. A my schodzimy do niej dwa piętra niżej, zawsze zakładając obuwie, bo jednak w kapciach nie wypada chodzić do pracy - zachwali ją razem z ojcem.