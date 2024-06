Syn Małgorzaty Rozenek świętuje 18. urodziny. Internautka zaczepia: "Taka młoda mama?!". "Perfekcyjna" już zareagowała (FOTO)

Małgorzata Rozenek uczciła 18 urodziny syna na Instagramie

18 urodziny najstarszego dziecka to chyba dla każdej mamy okazja do refleksji nad macierzyństwem oraz wspomnień. Gosia również podzieliła się swoimi odczuciami.

Dla mnie jednak Staś zawsze będzie też tym małym chłopcem, który kochał dinozaury i spacery po lesie, jedzenie truskawek i malowanie farbami. To On uczył mnie macierzyństwa i tak dobrze mu poszło, że powtórzyłam to jeszcze dwa razy. Jestem szczęśliwa, że mam takiego syna i chociaż wyrósł już z siadania mi na kolanach, to nigdy nie wyrośnie z mojego serca - pisała dalej.