Syn Małgorzaty Rozenek uszył dla niej marynarkę z okazji Dnia Matki! "JAKA PIĘKNA TKANINA!"

szwaczka z du... 3 min. temu

Każdy kto choć odrobinę wie jak wygląda szycie od projektu, po finalnie uszytą odzież dobrze wie, że on tego samodzielnie nie uszył, uszyto to dla niego z jego ewentualnie "projektu". Gdyby ta rozenkowa też miała na ten temat coś wiedzy to wybrała by jakiś inny, łatwiejszy rodzaj odzieży żeby to bardziej prawdopodobnie brzmiało że to on uszył a nie marynarkę - jedną z konstrukcyjnie najbardziej skomplikowanych rzeczy, no ale wtedy by synek nie wyszedł na ambitnego...