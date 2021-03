Syn Michaela Jacksona wspomina ojca w PIERWSZYM wywiadzie od śmierci gwiazdora

Jackson przyznał, że nie odziedziczył po ojcu talentu do śpiewa i tańca.

Gdybym pomyślał o byciu artystą, moja rodzina byłaby ze mną bardzo szczera i powiedziałaby, że to nie dla mnie. Nie mam głosu do śpiewania i zajęło mi trochę czasu, zanim nauczyłem się, czym jest rytm, ale przynajmniej go opanowałem. Po prostu nie umiem tańczyć – dodaje.