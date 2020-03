Synek Olgi Kalickiej trafił do szpitala! Musiała przerwać urlop: "Z dzieckiem nic nie zaplanujesz" (FOTO)

Plan był dobry. Był zamiar, by wreszcie odpocząć, by pojeździć na nartach, by zrobić mnóstwo pamiątkowych zdjęć, którymi będę Was zalewać... A tymczasem urlop skrócony. Aleksia dopadł wirus (nie korona!) i zamiast uskuteczniać aktywności urlopowe, spacerowaliśmy po krynickim szpitalu. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Aleksy był dzielny, jak nie wiem co. Kto ma dzieci, ten wie, że Z DZIECKIEM NIC NIE ZAPLANUJESZ! - napisała Olga Kalicka na Instagramie.





Olga na szczęście mogła liczyć na liczne grono fanów, którzy szybko zapełnili stosowną rubrykę komentarzami pełnymi zrozumienia i wsparcia.