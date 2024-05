Syn Zygmunta Solorza bryluje z młodszą o 13 lat żoną na festiwalu w Sopocie. Ukochana Tobiasa Solorza była Miss Nastolatek (ZDJĘCIA)

Właśnie trwa drugi wieczór corocznego festiwalu Polsatu . Wśród gwiazd polskiej sceny nie brakuje oczywiście osobistości związanych ze stacją, w tym tych, które na co dzień unikają blasku fleszy. Do Opery Leśnej dotarł między innymi Tobias Solorz z ukochaną.

Zygmunt Solorz , jako założyciel grupy Polsat Plus, przetarł ślady swojemu synowi, który dziś pełni funkcję członka rady nadzorczej . Mimo jego znikomej obecności w mediach nikogo raczej nikogo nie powinna dziwić jego obecność na Polsat Hit Festiwalu .

Tobias Solorz z żoną przyjechali do Opery Leśnej w Sopocie

Tobias Solorz i Monika Suchocka byli na językach Polaków w 2016 roku, kiedy to po czterech latach związku powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Wszystko to przez m.in. różnicę wieku. Bowiem syn Solorza jest starszy od ukochanej o 13 lat. Jego żona to była Miss Nastolatek, ale dziś obydwoje raczej stronią od rozgłosu.