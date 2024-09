Szałowa jak Carrie Bradshaw czy tajemniczy jak Piotr Wolnicki? Sprawdź, którym bohaterem serwisu Max jesteś!

Seriale już dawno stały się częścią popkultury, a serwisy streamingowe, takie jak Max, sprawiły, że są one na wyciągnięcie ręki o każdej porze. Nic więc dziwnego, że oglądamy je z zaangażowaniem, które często kończy się przemyśleniami: "Jak ja cię rozumiem" albo "Jak ja to dobrze znam". Gdy o wschodzie słońca dociera do nas, że to był już ostatni odcinek, ta postać zostaje jednak na dłużej i powraca w postaci memów czy viralowych scen.