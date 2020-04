Szef KRRiT reaguje na materiał "Wiadomości" o Kindze Rusin. Twierdzi, że jest "ZBYT TABLOIDOWY"

YOO 20 min. temu zgłoś do moderacji 12 5 Odpowiedz

Nie odnoszę się do krytyki pani Rusin, bo być może na nią zasłużyła - ale za zajmowanie się takimi tematami w TVP - CZYLI PUBLICZNEJ - za którą płacimy czy to w abonamencie, czy z dotacji budżetowych takie materiały nie powinny się znaleźć. Pan "dziennikarz" Sobociński, jeżeli chce się zajmować takimi tematami, niech zatrudni się w jakimś brukowcu i niech tam uskutecznia takie jasełka. Póki bierze pieniądze wyciągane z kieszeni podatników - nie ma prawa robić takich rzeczy. Tylko kto takiego i jemu podobnych zechce zatrudnić...gdzie taki pójdzie kiedy to padnie, bo to że padnie jest pewne...