Szef nowojorskiej restauracji opisał SKANDALICZNE zachowanie Jamesa Cordena: "Prawdziwy KRETYN i najbardziej AGRESYWNY klient w historii"

James Corden jest znanym brytyjskim komikiem. Szerszej publiczności dał się poznać jako gospodarz amerykańskiego programu "The Late Late Show with James Corden". Showman słynie również ze spotkań z gwiazdami muzyki, które odbywają się w jego samochodzie.

Keith McNally, będący znanym restauratorem, zabronił Jamesowi Cordenowi przychodzenia do jego knajpki. Za pośrednictwem Instagrama nazwał go też... kretynem . Przedsiębiorca opisał w social mediach, jak komik skandalicznie zachował się wobec jego personelu.

Wszystko zaczęło się, gdy komik znalazł w swoim daniu włos. Miał wtedy w nieuprzejmy sposób zwracać się do kelnera, który go obsługiwał.

Oto dwa przykłady tego, jak ten zabawny facet potraktował moich pracowników. W czerwcu zgłosił managerowi, że znalazł włos w jedzeniu. Choć jest to oczywiście straszne, okazjonalnie zdarza się w każdej restauracji. Manager szczerze go przeprosił, ale Corden był wobec niego potwornie niegrzeczny, rozkazując mu: 'Przynieś nam następną kolejkę drinków w tej sekundzie!' " - opisuje właściciel restauracji.

Nie potrafisz wykonywać swojej pracy! Może powinienem wejść do kuchni i sam przyrządzić ten omlet? — miał krzyczeć do kelnerki.

Po opublikowaniu wpisu w social mediach przez oburzonego szefa restauracji, komik zadzonił do restauratora i przeprosił go. McNally postanowił dać showmanowi drugą szansę, żartując wcześniej, że uchyli zakaz wejścia do restauracji, jeśli komik pozwoli mu na poprowadzenie swojego show.

Właśnie do mnie zadzwonił i gorąco przeprosił. Jako człowiek, który spieprzył wiele rzeczy w swoim życiu, głęboko wierzę w drugą szansę. Każdy, kto jest na tyle wspaniałomyślny, by przeprosić takiego próżniaka jak ja, zasługuje na to, by mieć wstęp wszędzie - zwłaszcza do Balthazara. A więc możesz do nas wrócić Jimmy Corden. Wszystko zostało wybaczone - napisał na Instagramie Keith McNally.