Szef światowej organizacji antydopingowej ostro o tłumaczeniach Roberta Karasia: "To jest po prostu ABSURDALNE"

Szef światowej organizacji antydopingowej komentuje sprawę Roberta Karasia

Fragmenty wywiadu tego pana widziałem. Po kilku minutach wyłączyłem, bo nie ma sensu słuchać takich absurdalnych tłumaczeń. [...] Wariograf nie jest brany pod uwagę, jako dowód może zostać przedstawiony, ale nie jako dowód wiążący. [...] Ten pan reprezentował freak federację, która organizuje zawody sportowe. Oni nie podlegają jurysdykcji agencji. Przyjęli w uchwale, że chcą przestrzegać reguł WADA, ale formalnie nam nie podlegają. [...] Nie wyobrażam sobie, że w pewnym momencie zaczniemy bagatelizować przyjmowanie dopingu, bo to niszczy tylko idee czystego sportu. Wszyscy, którzy próbują to usprawiedliwić, to zachowują się tak, jak w przypadku, gdy usprawiedliwiamy kogoś, kto wsiadł po alkoholu do samochodu. To jest po prostu absurdalne - powiedział Bańka w wywiadzie dla "Radia Zet".