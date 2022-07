SZOK! Fioletowe włosy były jego znakiem rozpoznawczym, a tu taka zmiana! Co skłoniło Zietkowsky'ego do tak drastycznego kroku?

Krystian Ziętkowski znany jako @zietkowsky to jeden z najpopularniejszych influencerów i TikTokerów w Polsce. Ma własny kanał, na którym publikuje zabawne filmiki i wyzwania. Sam o sobie mówi, że jest "arcyzabawnym, fioletowym chłopakiem".

Dziś jego profil ma ponad 5 mln followersów. Nietypowy kolor włosów zafundował sobie w momencie, gdy zyskał pierwszy milion obserwatorów na Tik Toku. Nowy image miał wyróżnić i podkreślić jego zwariowaną osobowość. Trzeba przyznać, że był to strzał w dziesiątkę, bo Zietkowsky stał się rozpoznawany nie tylko w sieci, ale również na ulicy.

Pink, Katy Perry, Michał Wiśniewski

Wizualne metamorfozy to domena tak samo zagranicznych, jak i polskich gwiazd. W kolorowych włosach widzieliśmy już Pink, Katy Perry, Kelly Osbourne, Ritę Orę czy Rihannę. Do ich szczególnie ulubionych barw należą m.in. odcienie różu, fioletu, niebieskiego i zieleni, ale nie tylko. Przypomnijmy, że czerwone włosy to znak rozpoznawczy Michała Wiśniewskiego z zespołu Ich Troje. Wokalista kilka razy zaskoczył fanów niebieską lub zieloną fryzurą, a raz nawet wrócił do swojego naturalnego koloru, czyli czerni. Skoro jesteśmy przy artystach, ostatnio mieliśmy okazję widzieć Patricię Kazadi w blond czy Margaret, która teraz stawia na pomarańcz.

Pierwszą osobą w Polsce, która przefarbowała się na fioletowo, był Krystian Ziętkowski.

Nadałem temu nowy trend i ludzie teraz śmiało się farbują na fiolet i mnie kopiują – zapoczątkowałem tę modę wśród polskich influencerów. Wydaje mi się, że ludzie już nie wstydzą się pofarbować włosów na inne, tego typu, szalone kolory – mówi TikToker.

Fioletowa czupryna dawała mu rozgłos

Za oryginalną fryzurą Krystiana kryje się coś więcej niż zabawa wizerunkiem. Kiedy jeszcze nie był osobą rozpoznawalną, ale już funkcjonował w internecie, wiele osób spotkanych na ulicy czy w centrum handlowym nie było pewnych, czy to Zietkowsky.

Od pierwszego przefarbowania ludzie w ułamek sekundy, gdy mnie zauważyli, to szybko podbiegali i na milion procent byli przekonani, że to ja! Już nie powtarzały się sytuacje, gdy słyszałem kilka metrów od siebie, gdy ktoś szeptał "eejjjj to Zietkowsky, to ten tiktoker? Tak to on! Nieee czekaj to chyba jednak nie on…" – wspomina.

Jedni od razu to wiedzieli, ale byli tacy, którzy się wahali. Zerkali w telefon, porównując Krystiana ze zdjęciem w sieci i próbując dociec, czy to rzeczywiście on. Wtedy influencer uznał, że musi zrobić coś, co podkreśli jego image. Postanowił więc przefarbować się na fiolet i od tamtej pory nikt nie miał wątpliwości, że widzi właśnie jego.

Co tym razem wymyślił Zietkowsky?

Wygląda na to, że młody TikToker zamierza konsekwentnie budować swoją pozycję w sieci. Niedawno wraz z Ciapurem i Kowalczykiem stworzył trzon grupy Artystycznipl, dzięki czemu zdobył prawie 60 mln serduszek pod swoimi filmami. W ciągu jednego miesiąca przybyło mu ponad 160 tys. nowych obserwatorów. Zamiłowanie do tworzenia kreatywnych filmików nie jest jednak jedyną pasją Zietkowsky’ego.

Influencer po raz kolejny odważył się na metamorfozę i ku zdziwieniu fanów przefarbował fioletowe włosy na… niebiesko. Jak się okazuje, zmiana image’u to efekt współpracy influencera z marką lodów Oreo, których Zietkowsky jest dużym fanem.To jedyne lody z oryginalnymi ciasteczkami Oreo, które są znane i lubiane na całym świecie.

Występują w różnych wersjach – na patyku, ministicks, lodowych kanapek, rożków z kulką oraz w kubku. Za każdym razem smakują obłędnie, a charakterystycznym elementem opakowania jest oczywiście niebieski kolor.

Też uwielbiacie lody Oreo? A może tak jak Zietkowsky chcielibyście pobawić się swoim wizerunkiem i zwiększyć grono followersów? Jak widać, nie ma rzeczy niemożliwych!

