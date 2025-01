SZOK I NIEDOWIERZANIE: Karolina Korwin Piotrowska broni Dody. Piosenkarka szybko zareagowała: "Różnie między nami było"

Sprawę dokładnie skomentowała Karolina Korwin Piotrowska w swoim podcaście "Pierwsza młodość" . Co ciekawe, chwilę po jego premierze, do jego przesłuchania zaczęła zachęcać Doda. To dość nietypowe, ponieważ panie latami nie szczędziły sobie gorzkich słów.

Zachęcam was serdecznie do posłuchania najnowszego podcastu Karoliny Korwin Piotrowskiej. Tak, wiem, jesteście w szoku. Różnie między nami było, tym bardziej powinniście uwierzyć w jego moc i tym bardziej go odsłuchać. Jest mocno, ale jest też edukacyjnie - mówiła na Instagramie Rabczewska.

Karolina Korwin Piotrowska o Dodzie

Szczękę zbierałam z ziemi, z podłogi, bo cechą charakterystyczną i ważną takich viralowych, hitowych piosenek, refrenów jest to, że one trafiają do każdego, właśnie dlatego to się staje takie popularne, że każdy w nich znajduje coś dla siebie. To uderza w jakieś struny delikatne u różnych ludzi, uderza w różny sposób. (...) Jak słuchałam tego wykonu Dody, to miałam wrażenie, że ją to gdzieś dotyka, to jest też opowieść o niej. To jest cecha takich tekstów - słuchamy w podcaście.