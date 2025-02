Szok! Michał Milowicz łamie tradycję i naraża się… florystom?

Jesteśmy pewni, że aktor się nie spodziewał, jaką burzę wywoła jego w gruncie rzeczy niewinny komentarz na Instagramie. Na fali przedwalentynkowego szału na misie, serduszka i róże podzielił się ze swoimi fanami refleksją dotyczącą tego szczególnego dnia:

– Kobieta lubi być zaskakiwana, bo wtedy wie, że mężczyźnie na niej naprawdę zależy i się zwyczajnie postarał. Ta sama czerwona róża kolejny rok z rzędu nie jest w stanie zaskoczyć. Wygląda raczej jak spełnienie obowiązku.

I w zasadzie nie sposób się z nim nie zgodzić… chyba że rocznicowo wręczane kwiaty to podstawa twojego biznesu. I tu do akcji wkroczyli niespodziewani zawodnicy, a mianowicie producenci kwiatów oraz kwiaciarze i kwiaciarki. Komentarz aktora wywołał niemałe poruszenie w ich środowisku i sprowokował do wystosowania oficjalnego komentarza!

W rozmowie z nami Łukasz Badylasz ze Związku Tulipaniarzy Polskich wyraził ubolewanie i oburzenie faktem, że tak piękna tradycja i symbol uczuć, jakim są rzeczone róże, zostały sprowadzone do "odbębnienia smutnego obowiązku". Padły też mocne słowa o "podcinaniu łodygi, na której siedzą setki producentów kwiatów" oraz delikatnie tylko zawoalowana zapowiedź potencjalnych protestów i zamieszek. Komentarz pana Łukasza został zakończony szczerym apelem:

– Kwiaty na Walentynki może i są oklepane, może i kolejki przed kwiaciarniami są duże, może i ceny kwiatów w czasie Walentynek szybują w górę bez realnego uzasadnienia, ale… ja i tak ze swojej strony bardzo zachęcam i polecam zakup kwiatka, a nawet i całego bukietu!

Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie pobiegli z tym oświadczeniem do Michała Milowicza, bo to prawda, że tradycyjny kwiatek na 14 lutego ma swój urok. A i nie godzi się tak zachęcać do bojkotowania kwiaciarń i ciężko pracujących w nich ludzi (zwłaszcza, że Walentynki są tylko raz w roku!).

Komentarza od aktora się nie doczekaliśmy. Ujawnił jedynie, że na Walentynki ma w tym roku lepszy patent na zaskoczenie swojej ukochanej. Oczywiście nie zdradził, JAKI (choć napomknął coś o bukiecie…), ale znając jego fantazję, możemy spokojnie założyć, że będzie to coś naprawdę WOW!

I na to WOW – jak się okazuje – czeka nie tylko partnerka aktora. Łukasz Badylasz już do nas pisał z pytaniem, czy wiemy coś, o czym tu nie piszemy. I nie, nie wiemy, ale jak tylko się dowiemy, nie omieszkamy się tym z wami podzielić!

Stay tuned!

PS Nie jesteśmy pewni, na ile realny jest bunt kwiaciarzy, ale czujcie się ostrzeżeni! Szczególnie, jeśli mieszkacie na ulicy Kwiatowej, Kwitnącej oraz alei Róż. Logika wskazuje, że jeżeli dojdzie do protestów, to wykiełkują one właśnie w tych miejscach, a potem kto wie, może rozrosną się na całą stolicę!

