Szokujące słowa Krzysztofa Skiby ze sceny: "Zapowiadałem Krawczyka, nie żyje. Marzę, żeby zapowiedzieć Jarosława Kaczyńskiego" (WIDEO)

Levi 4 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Jeżeli tej filmik doszedł do Jarosława Kaczyńskiego to napewno było mu przykro. Gdyby mi ktoś tak życzył i tłum jeszcze klaskał pewnie zamknelabym się w swoim domu i długo z niego nie wychodziła do ludzi, a to że ma kota to nic złego. Dobrze że lubi zwierzęta, przynajmniej ich nie krzywdzi.