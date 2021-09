Uma Thurman wyznaje, że dokonała aborcji jako nastolatka. "Żyłam na walizkach i właśnie miałam rozpocząć pracę"

kobieta 4 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Sama aborcja musi być dostępna ze względu na to, by chronić prywatność kobiet. Po zmianie prawa policjant będzie miał prawo wypytywać o takie kwestie jak np. poronienie, a kobieta nie ma obowiązku mówić o czymś takim, bo to prywatna sprawa, którą wystarczy konsultować z lekarzem i z nikim innym. Nie warto sprzedawać wolność za prawo do życia płodu, czy plemnika. Wielu ludzi wie, że bycie wolnym człowiekiem, to wartość wyższa niż życie. Wydawało się, że kiedy przyszło poparcie nawet dla kontrowersyjnych Żołnierzy Wyklętych, to wielu ludzi pojęło, że oni też mieli wartości, które znaczyły dla nich więcej niż życie swoje, czy życie innych ludzi. Zabijali i oddawali życie za wolność Polski, bo wolność Polski była dla niech większą wartością niż życie. Zabijali dla wolności nawet prawdziwych ludzi, a nie tylko płody.