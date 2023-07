Szukamy dla Was kandydata na wakacyjny romans! Czy będzie to Shakira, Wiedźmin, a może Jessica Mercedes? (PSYCHOTEST)

Nie od dziś wiadomo, że poszukiwania nowych miłosnych uniesień najlepiej planować na okres od maja do sierpnia. W powietrzu czuć zapach intensywnej zieleni, dzień nie kończy się o godzinie 17:00, a do tego przybywa miejsc do randkowania, które w mniej sprzyjających warunkach atmosferycznych pozostają po prostu niedostępne. Jedyny problem to kwestia odszukania właściwego kandydata – zadanie wcale nie tak proste nawet w dobie aplikacji randkowych. Na szczęście z pomocą przybywa Pudelek. Dzięki serii wnikliwych pytań przygotowanych przez naszych ekspertów odkryjecie, który ze znanych singli jest do Was najlepiej dopasowany. Wynikami psychotestu pochwalcie się w komentarzach!