Szwajcarski dom Jana Kulczyka wyceniono na ponad 700 mln zł! Ściany ze złota, podziemne jezioro i teatr (WIDEO)

Wszystko fajnie było i pięknie tylko spójrzmy na równość szans. Ja pamiętam wywiad z Janem kiedy powiedział, że pierwszy milion dolarów dostał od ojca. Potem juz zaczął inwestować i rozwijał biznes. Tylko to były czasy głębokiego PRLu wczesne lata 80te! Wtedy moja matka jako nauczycielka języka polskiego zarabiała 20 dolarów miesięcznie po cenach czarnorynkowych u koników pod Pewexem co starczało na kupienie jednej pary jeansów Wrangler! Teraz takie jeansy są za 350 zł. Jak ktoś wtedy dostał milion dolarów to mógł kupić kilkanaście bloków na osiedlu w Poznaniu! Łatwiejszy start w dorosłość, prawda?