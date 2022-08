Szykujący się do "Tańca z gwiazdami" Krzysztof Rutkowski czule żegna żonę i Juniora lecących na wakacje (ZDJĘCIA)

Skasowaliscie... 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Skasowaliscie wczoraj setki komentarzy. Lata temu super express spadł na dno dziennikarstwa publikując zwłoki dziennikarza. Dzisiaj pudedelek,wp i osoby decyzyjne przebiły to dno publikując zdjęcia zrozpaczonych rodziców. Po latach odwiedzania tej strony blokuje ja na wszystkich urządzeniach. Brak mi słów, by pisać ten upadek portalu. Pokazaliście swoją prawdziwą twarz. A jeszcze niedawno wycieraliscie sobie twarz tolerancja,solidarnością z Ukrainą i mniejszościami. Byle się klikało i były targety co? No to właśnie się klika. Gratulacje.