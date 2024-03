Szymon Bieniuk paraduje po WYBIEGU. Zrobi karierę w modelingu? (ZDJĘCIA)

Syn Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka sprawdził się jako model!

Starszy syn Przybylskiej i Bieniuka wiedzie dość normalne życie. Jak zapewniał, póki co, nie chce wskakiwać do show-biznesu, ale na dłuższą metę tego nie wyklucza.

Stawiam na naukę przedmiotów humanistycznych. Chciałbym iść w kierunku studiów prawniczych. Lecz gdyby pojawiła się jakaś wielka okazja w show-biznesie, to nie wiem, czy bym odmówił – oznajmił jakiś czas temu w rozmowie z serwisem Jastrząb Post.

Natomiast według Jarosława Bieniuka, to właśnie Szymon jest najbardziej podobny do zmarłej mamy

Kiedy patrzę na Szymona to tak, jakbym widział Anię. Jest do niej niesamowicie podobny, takie same gesty, miny, rysy twarzy – stwierdził.