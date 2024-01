Szymon Hołownia komentuje TAJEMNICZY wpis Andrzeja Dudy. Twierdzi, że wie, do kogo był skierowany

Od kilku tygodni polską scenę polityczną można opisać jako jeden wielki chaos. Gdzieś w centrum tego zamieszania znajduje się Andrzej Duda , który w ostatnich dniach dość często pojawia się w mediach. Wszystko za sprawą afery z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem . Przypomnijmy, że politycy zostali prawomocnie skazani przez Sąd Okręgowy w Warszawie na dwa lata więzienia. Mimo to, w czwartek prezydent ogłosił, że wszczyna postępowanie ułaskawiające wobec skazanych posłów.

Powiedz mu, żeby zapytał swoją żonę, co to znaczy "mieć jaja". Ona wie! - napisał Andrzej Duda na platformie X.

Szymon Hołownia komentuje wpadkę Andrzeja Dudy. Do kogo był skierowany tajemniczy wpis prezydenta?

W odpowiedzi na zapytania o tajemniczy tweet, Biuro Prasowe Prezydenta RP odpowiedziało, że "wspomniany wpis był prywatną korespondencją" . Dodano też, że Andrzej Duda osobiście obsługuje profil na wspomnianej platformie. Internauci natychmiast zaczęli zastanawiać się, do kogo i o kim pisał prezydent. Niektórzy byli przekonani, że głowa państwa miała na myśli Szymona Hołownię . Marszałek Sejmu odniósł się do sprawy w programie "Jeden na jeden" na antenie TVN24.

No właśnie zwróciłem na to uwagę, bo doniesiono mi o tym, natomiast mam dość twarde zapewnienia, również ze środowiska, którego to najprawdopodobniej dotyczyło, że chodziło o kogoś innego. I ta osoba nawet jest wskazana z imienia i nazwiska - powiedział Hołownia.