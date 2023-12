Szymon Hołownia składa życzenia za konsolą DJ-a. Pod postem lawina komentarzy i nawiązanie do posła Suskiego (FOTO)

Szymon Hołownia zapozował za konsolą DJ-a. Internauci byli zachwyceni

To nie był łatwy rok. Na pewno wymagał od nas wszystkich dużo siły, poświęceń i nadziei na to, że może być inaczej. Wykonaliśmy, jako Polki i Polacy, kawał ciężkiej pracy w drodze do budowania demokracji. Życzę Wam wszystkim, aby nigdy nie zabrakło Wam dobrej energii i woli do współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwa opartego na empatii, szacunku i pojednanej różnorodności - napisał polityk.