Szymon Hołownia ujawnia, CO ZROBI ze srebrnym przyciskiem dla kanału "Sejm RP"! Ma już plan...

Szymon Hołownia odpowiedział na pytanie o srebrny przycisk

Ja już raz byłem w programie, w którym był złoty przycisk, więc teraz przyjmować srebrny przycisk? No nie wiem, zobaczymy. A mówiąc poważnie, ja się bardzo cieszę i bardzo dziękuję tym ponad 100 tysiącom nowych subskrybentów, których kanał Sejmu pozyskał, bo to oznacza, że dzieje się to, co powinno się dziać. Ludzie naprawdę interesują się tym, co zrobili 15 października, chcą nas z tego rozliczać, chcą na to patrzeć - mówił marszałek Sejmu.