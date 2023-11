Szymon Hołownia zadebiutował jako marszałek Sejmu. Jak eksperci odczytują jego mowę ciała?

Get 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Szymon nie zna regulaminu. Ministrowie mogą zabierać głos poza kolejnością i bez limitu. Odmówił głosu J. Kaczyńskiemu choć jako wicepremer zasiada w Radzie Ministrów, próbował wymóc na ministrach ograniczenie czasu wypowiedzi. Nawet jeśli teraz uważa że ten punkt egulaminu jest destrukcyjny dla obrad to musi go stosować, aż do zmiany. Ciekawe czy na taką zmianę zgodziłby się Tusk, gdyby miało to dotyczyć jego samego i jego ministrów. Czy Szymon będzie konsekwentny? Szczerze wątpię.