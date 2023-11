Szymon Hołownia zaliczył WPADKĘ, która wywołała salwy śmiechu w Sejmie. Odmienna reakcja Jarosława Kaczyńskiego mówi wszystko (WIDEO)

We wtorkowy poranek posłowie zebrali się w przy ulicy Wiejskiej na kolejnym posiedzeniu Sejmu . Zgodnie z zapowiedziami marszałka, zaplanowane obrady mogą potrwać do późnych godzin wieczornych, ze względu na napięty harmonogram i długą liczbę obowiązków. Przypomnijmy, że już w ubiegłym tygodniu Szymon Hołownia zasugerował śledzącym obrady obywatelom, aby " zaopatrzyli się w popcorn, bo będzie się działo". Zdaje się, że w jego szeroko komentowanej wypowiedzi było ziarenko prawdy.

Posiedzenie Sejmu. Starcie Mateusza Morawieckiego i Szymona Hołowni

Ten projekt, który trafił do Sejmu, jest obarczony wadami formalnymi. Zostaliśmy zobligowani przez te analizy do tego, żeby odesłać go do wnioskodawcy, to się w tej chwili dzieje - mówił Hołownia.