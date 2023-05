Tabloid ujawnia kulisy ostatniej wizyty Katarzyny Dowbor w siedzibie Polsatu!

bbb 8 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Romanowska jest ciepla, swojska, empatyczna, bardzo komediowa czy ona się nadaje do tych ludzkich dramatow? Na pewno kondycji takiej jak Dowborowa to nie ma i nie miala jak tamta byla w jej wieku (Dowobrowa byla zawsze wysportowana). Tutaj poszlo o mlodosc i kasę zapewne dwa w jednym. To ze zwolnili Dowobor to nie byloby nic nadzwyczajnego ale tutaj po prostu jesli to mialo ogladalnosc, byla lubiana, profesjonalna, pasowala do forumuly to Romanowska wpisuje się w trend 40 lat a potem do outu Dyskryminacja ze względu na wiek dotyczy tu jak nic TYLKO KOBIET A NIE FACETOW. I tylko to jest buwersujace a nie samo zwolenie i moze to ze zrobil to taki sam emeryt ktory dawno powinien być na emeryturze.